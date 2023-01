Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Mittegroßefehn - Unfall mit zwei Verletzten

Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Mittegroßefehn - Unfall mit zwei Verletzten

In der Nacht zu Montag hat es in Mittegroßefehn einen Unfall gegeben. Gegen 3.55 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW auf der Auricher Landstraße. Ein 68-jähriger Autofahrer wollte die Landstraße überqueren und übersah den VW. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sowohl der 68-Jährige als auch seine 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Wiesmoor - Unfallflucht

Montag gab es einen Unfall in Wiesmoor. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr stieß ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen roten Mercedes. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein weißes Auto, welches im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle verließ. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

