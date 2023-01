POL-OE: Verfolgungsfahrt nach Einbruchsversuch in Motorradgeschäft

Olpe (ots) - Am Sonntag (15. Januar) ist gegen 05:20 Uhr einem 24-Jährigen die Geldbörse, eine Jacke und eine Uhr in der Westfälischen Straße gestohlen worden. Dabei war der junge Mann auf dem Nachhauseweg und ging aus Richtung Marktplatz in Richtung Kreishaus. Demnach traf er dann auf drei Unbekannte, welche ihm die Gegenstände gewaltsam wegnahmen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Einer der Täter war circa 180 cm groß und trug ein blaues ...

mehr