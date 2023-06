Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit Verletzten

Sonneberg (ots)

Gegen 15:15 Uhr kam es am gestrigen Tage in Sonneberg im Bereich der Neustädter Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw. Beide Fahrzeuge fuhren hintereinander. Ein 63-jähriger Fahrer bremste um in Richtung Krankenhaus abzubiegen. Dies bemerkte der dahinter befindliche 24-jährige Fahrer zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Bei diesem verletzte sich die 74-jährige Beifahrerin des vorderen Fahrzeuges leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Eines der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.

