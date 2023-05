Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230504 - 0507 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Dieseldiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Auf der Rückkehr zu ihrer Wache bemerkten Feuerwehrleute am Donnerstag, den 04. Mai 2023, gegen 00.55 Uhr, eine Person in der Franziusstraße, die augenscheinlich Dieselkraftstoff aus dem Tank eines dort abgestellten Lkw absaugte.

Die verständigte Polizei konnte in der Nähe einen geparkten VW T-Modell feststellen, der offenstand und in dem sich bereits vier volle Behälter Dieselkraftstoff (insgesamt rund 80 Liter) sowie weitere fünf bereitgestellte, leere Kanister befanden. Auch der zum Absaugen benutzte Schlauch konnte sichergestellt werden. Der 57-jährige Tatverdächtige hatte sich in der Nähe in einem Gebüsch versteckt und konnte festgenommen werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell