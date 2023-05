Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230504 - 0506 Frankfurt-Unterliederbach: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 40-jährige Frau befand sich am Mittwoch, den 03. Mai 2023, gegen 18.50 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Königsteiner Straße. In Höhe der Hausnummer 75-78 bemerkte sie zwei männliche Personen, welche an ihr vorbeiliefen. Dabei fühlte sie ein Ziehen an ihrer Handtasche und musste schließlich das Fehlen ihrer Geldbörse mit rund 70 EUR Bargeld feststellen. Im Zuge der Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen, ein 16-Jähriger, festgenommen werden. Die Geldbörse blieb jedoch verschwunden.

Der zweite Täter wird beschrieben als männlich, dunkle Haare, mit südeuropäischem Erscheinungsbild, bekleidet mit heller Hose, dunkler Baseballkappe und dunkler Jacke. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell