POL-NI: Uchte/Nienburg - Großkontrollen im Rahmen zweier Fortbildungsveranstaltungen zur Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag und Dienstag führte die Polizei in Uchte und in Nienburg stationäre Großkontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr durch. Den Großkontrollen vorangegangen war eine gut zweistündige theoretische Fortbildung zum Thema "Fahruntüchtigkeit im Straßenverkehr", die anschließend in der Praxis vertieft wurde.

Insgesamt kontrollierten die Beamten knapp 200 Fahrzeuge und stellten fast 90 Ordnungswidrigkeiten fest. Zusätzlich wurden gegen drei Personen Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie gegen eine ein Verfahren wegen des Verdachts einer Fahruntüchtigkeit infolge einer Betäubungsmittelbeeinflussung eingeleitet.

Am Montag positionierten sich die Polizeikräfte zwischen ca. 13 und 18 Uhr in Uchte am Parkplatz Haferkuhle. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen stellten sie zwar zahlreiche Ordnungswidrigkeiten, bspw. wegen fehlender Dokumente, fehlenden Erste-Hilfe-Materials oder auch Gurtverstößen, aber keine durch Alkohol oder Betäubungsmittel beeinflussten Verkehrsteilnehmenden fest. Ein 33-jähriger Stadthäger wurde jedoch ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert. Ihm wurde die Einleitung eines Strafverfahrens eröffnet und die Weiterfahrt untersagt.

Am Dienstag kontrollierte die Polizei in Nienburg zu gleicher Zeit am Berliner Ring in Höhe der Polizeiinspektion. Auch hier registrierten die Beamten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten. Zusätzlich wies ein 31-jähriger Nienburger Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein 23-jähriger Nienburger wurde in einem Audi angehalten und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er durfte die Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen. Gegen ihn, als auch die 20-jährige Fahrzeughalterin, die die Fahrt trotz fehlender Fahrerlaubnis zuließ, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

"Eine alkohol- oder betäubungsmittelbedingte Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit erhöht das Risiko von Unfällen deutlich, weshalb wir diese im Rahmen unserer Verkehrssicherheitsarbeit in einem besonderen Fokus behalten. Wir wollen, dass alle sicher ihr Ziel erreichen. Vor diesem Hintergrund freut es uns, dass bei knapp 200 kontrollierten Fahrzeugen lediglich bei einem Verkehrsteilnehmer eine beeinträchtigte Verkehrstüchtigkeit festgestellt wurde." betont Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg anlässlich der Aktionstage.

