POL-NI: Stadthagen - 17-Jähriger wirft Stein auf Streifenwagen

Rinteln (ots) - (swe). Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Scheiben der Bushaltestelle am Kollegienplatz zerstört. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen, denn die Tat dürfte nicht ohne eine erhebliche Geräuschentwicklung passiert sein. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05751/9646-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle ...

