Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ausfallerscheinungen beim Fahren unter Alkoholeinwirkung

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag fällt einer Rintelner Funkstreife gegen 23 Uhr ein Pkw auf der Extertalstraße auf, der hinter einer Sattelzugmaschine durchgängig in sogenannten "Schlangenlinien" fährt. Dabei nutzt der Fahrzeugführer die gesamte Fahrbahnbreite. Zwischenzeitlich fällt auch teilweise die Beleuchtung des Fahrzeugs aus, bzw. wird ausgeschaltet. Trotz Gegenverkehr überfährt das Fahrzeug mehrfach die Mittellinie. Auf Anhaltesignale reagiert der Fahrzeugführer anfangs nicht. Erst nach mehrfacher Betätigung der Lichthupe stoppt das Fahrzeug in Krankenhagen. Im Pkw befinden sich 5 Personen, eine offene Bierdose ist in der Mittelkonsole zu erkennen. Freiwillig führt der Fahrzeugführer eine Atemalkoholkontrolle durch und dabei wird eine Beeinflussung von 1,10 Promille festgestellt. Ab diesem Wert ist die Fahrerlaubnis auch ohne Ausfallerscheinungen vorerst weg. Eine Blutentnahme wird angeordnet, der ausländische Führerschein wird zur Eintragung eines Sperrvermerks beschlagnahmt. Ohne alkoholische Beeinflussung blieb allerdings eine Schlangenlinienfahrt einer 79-jährigen Frau aus Rinteln, die von aufmerksamen Zeugen mitgeteilt wurde. Nach Anhalten des Fahrzeugs am Dienstag gegen 22.20 Uhr stellte sich heraus, dass die Frau Schwierigkeiten beim Fahren in der Dunkelheit hatte.

