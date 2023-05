POL-F: 230503 - 0504 Frankfurt-Bornheim/Bergen-Enkheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (lo) In der Nacht von Mittwoch (19. April.2023) auf Donnerstag (20. April 2023) gegen 01:00 Uhr kam es in der Königsteiner Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Essenslokal. Unbekannte Täter hebelten die Haupteingangstür des Restaurants auf und entwendeten einen Bargeldbetrag in Höhe von ca. 8.000 Euro. Gegen 14:45 Uhr des gleichen Tages ...

mehr