Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230503 - 0501 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 24-jährige Frau befuhr am Dienstag, den 2. Mai 2023, gegen 15.40 Uhr, mit ihrem Motorroller (Leichtkraftrad) die Max-Pruss-Straße in Richtung der Straße Am Römerhof. Zum gleichen Zeitpunkt wollte der 44-jährige Fahrer eines Audi von der Bruno-Poelke-Straße auf die Max-Pruss-Straße einbiegen und kollidierte dabei mit der Fahrerin des Motorrollers.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen etwa 5.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell