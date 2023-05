Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230502 - 0499 Frankfurt - Bornheim: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag (30. April 2023) auf Montag (01. Mai 2023) kam es im Stadtteil Bornheim nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen, bei denen an neun Fahrzeugen die Seitenscheibe eingeschlagen, und der Innenraum von bislang unbekannten Tätern nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

