POL-F: 230501 - 0497 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Schwerer Verkehrsunfall - Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 41-jähriger Autofahrer flüchtete am Sonntagmorgen, den 30.04.2023, mit seinem Pkw vor einer Polizeistreife und landete nach einer rasanten Fahrt in Nieder-Eschbach in einen Zaun. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, sein Auto erlitt Totalschaden. Offenbar hatte er zuvor Alkohol konsumiert.

Gegen 06.30 Uhr fiel einem Zeugen ein verdächtiges Auto auf der Bundesautobahn 661 in Richtung Oberursel auf. Augenscheinlich stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, sodass der Zeuge den Verdacht der Polizei mitteilte. Als eine Polizeistreife an der Ampel der Autobahnabfahrt Nieder-Eschbach den gemeldeten Audi erblickte, überfuhr der Fahrer eine rote Ampel und beschleunigte stark. Die Beamten fuhren zu diesem Zeitpunkt mit angeschaltetem Blaulicht und Martinshorn hinter dem Raser. Doch dieser reagierte nicht auf Anhaltesignale. Statt der erlaubten 70 km/h war der Audi-Fahrer viel zu schnell unterwegs, zwischenzeitlich mit rund 150 km/h. Immer noch mit circa 130 km/h passierte das Fahrzeug den Ortseingang von Nieder-Eschbach, kam jedoch ins Schlingern und verunfallte in Höhe der Homburger Landstraße 842, wobei die Front zwei Zaunelemente durchschlug. Dabei verfehlte das Auto nur zufällig zwei Bäume. Weder der Fahrer noch andere Personen wurden verletzt.

Am Steuer des völlig demolierten Audi saß ein 41 Jahre alter Mann. Die Beamten nahmen ihn widerstandslos fest. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Auto, Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt.

Der 41-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

