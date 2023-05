POL-F: 230501 - 0496 Frankfurt-Nordend: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (29.04.2023) ereignete sich in einem Geschäft in Sossenheim ein Brand. Anwohner bemerkten gegen 02.30 Uhr das Feuer in dem Lebensmittelladen und wählten den Notruf. Den alarmierten Kräften der Feuerwehr gelang es in der Folge den Brand schnell zu löschen, sodass ein größerer Schaden verhindert werden ...

