POL-F: 230501 - 0495 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall am Nordwestkreuz

(dr) Am Samstag, den 29. April. 2023, kam es am Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest zu einem Unfall, bei dem zwei Pkw miteinander kollidierten. Offenbar hatte der Unfallverursacher sein Fahrzeug im alkoholisierten Zustand gelenkt. Drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Der 61-jährige Fahrer eines Mercedes GLS befand sich gegen 19:25 Uhr auf der A5 in Richtung Kassel. In Höhe des Nordwestkreuzes befuhr dieser den Abfahrtsstreifen zur A66 in Richtung Frankfurt. Im Kurvenverlauf kam das Fahrzeug jedoch nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine circa 50 Meter lange Behelfsabfahrt und geriet in die Überfahrt der A66 (aus Richtung Wiesbaden) in Richtung Kassel. Hierbei prallte der Mercedes seitlich in einen zu diesem Zeitpunkt dort fahrenden Toyota Aygo. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen in den angrenzenden Grünstreifen gestoßen und kam im Dickicht zum Stehen. Der Mercedes kippte zur Seite und kam ebenfalls zum Stillstand.

Die 22-jährige Fahrerin des Toyota sowie eine 7-jährige Mitfahrerin trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. Der 61-jährige Mercedes-Fahrer und ein 52-jähriger Mitfahrer wurden ebenso leicht verletzt. Vier weitere Insassen in dem SUV blieben unverletzt.

Ein bei dem 61-jährigen Autofahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst sowie der Führerschein sichergestellt.

Die beide verunfallten Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle war die Überfahrt von der A66 zur A5 in Richtung Kassel bis circa 20.55 Uhr gesperrt.

