POL-F: 230429 - 0493 Frankfurt-Sossenheim: Brand in Geschäft

Frankfurt (ots) - (dr) In eine Grünanlage "Am Wasserpark" kam es gestern Abend gegen 21:20 Uhr zu einem Brand einer Gartenhütte. Als alarmierte Kräfte der Feuerwehr eintrafen, stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Sie brannte vollständig ab. Umliegende Pflanzen wurden bei dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 ...

mehr