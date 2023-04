Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen, des Polizeipräsidiums Hagen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Attendorn (ots)

Am Sonntag (23.04.2023) kam es um 20:35 Uhr im Bereich des Attendorner Bahnhofs zu einem Aufeinandertreffen zweier Jugendgruppen aus Attendorn und Plettenberg. Im Laufe einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, an der etwa 30 Personen beteiligt waren, wurde schließlich ein 17-jähriger Attendorner von 4-5 Jugendlichen - am Boden liegend - geschlagen und getreten. Zudem wurde er durch zwei Messerstiche schwer verletzt. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Der Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte in einem schon länger andauernden Streit zu suchen sein.

