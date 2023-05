Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 20230503 - 0500 Frankfurt - Kalbach/Riedberg: Diebstahl einer Luxusuhr

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Vormittag (02. Mai 2023) entwendete eine unbekannte Täterin die Armbanduhr eines Mannes. Dieser bemerkte den Verlust erst im Nachhinein.

Gegen 10.20 Uhr hielt sich der 78-jährige Geschädigte in der Straße "Am Zedernholz" auf. Dort wurde er von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Bei der verbalen Kommunikation sollte es nicht bleiben. Durch gezielte Berührungen lenkte sie den 78-Jährigen ab und entwendete die am Arm getragene Armbanduhr der Marke "Rolex". Mit der Uhr stieg die Frau in einen schwarzen Pkw der Marke "Mazda" mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen, der von einem unbekannten Mann gefahren wurde, ein. Beide flüchteten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Weiblich, ca. 35 - 40 Jahre alt, etwa 165 - 750 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare zu einem Zopf gebunden, weißes Jackett, dunkle Hose, Turnschuhe.

Täter 2:

Männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, gelber Pullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11400 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell