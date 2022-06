Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220623.2 Kiel: Festnahme eines Wohnungseinbrechers

Kiel (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es im Kieler Stadtteil Gaarden zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Nach Hinweisen des Geschädigten nahmen Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers wenig später einen männlichen Tatverdächtigen fest. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 22.06.2022, in der Zeit von 06:25 Uhr bis 15:45 Uhr, kam es in der Raaschstraße in Kiel zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Dieses stellte der Mieter der betroffenen Wohnung fest, als dieser nach seinem Arbeitstag nach Hause kam. Der 28-jährige Geschädigte habe eine offenstehende Terrassentür vorgefunden. In der Wohnung seien Schränke durchwühlt worden und Gegenstände, unter anderem Schmuck und Elektronikartikel, seien entwendet worden.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers aus Gaarden suchte den Einsatzort auf und übernahm die Anzeigenaufnahme und Spurensicherung.

Wenig später wurden die Beamtinnen und Beamten des 4. Polizeireviers vom Geschädigten in einen An- und Verkaufsladen gerufen. Der Geschädigte hätte einen Mann festgestellt, welcher das Stehlgut aus seiner Wohnung in dem Geschäft anbieten würde. Der 22-Jährige konnte mit dem Stehlgut angetroffen werden. Der Tatverdächtige konnte jedoch glaubhaft versichern, die Gegenstände von einem Bekannten bekommen zu haben, um diese zu verkaufen. Diesen Bekannten konnte er den Polizistinnen und Polizisten zeigen, so dass der Einbrecher, ebenfalls 22 Jahre, umgehend festgenommen werden konnte.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel verbrachten Polizeibeamtinnen und -beamte den Festgenommenen, zwecks Vorführung bei einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel, ins Polizeigewahrsam.

Nach der Vorführung am 23.06.2022 erließ ein Richter Haftbefehl. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei Kiel führt die Ermittlungen und prüft weitere Tatzusammenhänge.

Eva Rechtien

