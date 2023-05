Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230503 - 0503 Frankfurt-Höchst: Festnahme nach Einbruchdiebstählen

Frankfurt (ots)

(lo) In der Nacht von Mittwoch (19. April.2023) auf Donnerstag (20. April 2023) gegen 01:00 Uhr kam es in der Königsteiner Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Essenslokal. Unbekannte Täter hebelten die Haupteingangstür des Restaurants auf und entwendeten einen Bargeldbetrag in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Gegen 14:45 Uhr des gleichen Tages stellten Zivilfahnder im Bahnhofsgebiet auf Höhe der Moselstraße 48 eine Person fest, welche die identische Kleidung trug, wie auf den gesicherten Videoaufzeichnungen des Einbruchsdiebstahls in Höchst.

Die Polizei eröffnete dem 63-jährigen Frankfurter daraufhin den Tatvorwurf. Eine Durchsuchung seiner Person führte zum Auffinden eines größeren Bargeldbetrages.

Der Beschuldigte erklärte sich aufgrund des Tatvorwurfes mit einer freiwilligen Durchsuchung seiner Wohnung und der seiner Lebensgefährtin einverstanden.

Bei der Durchsuchung der beiden Wohnungen konnte weitere Tatbekleidung zu zwei weiteren Einbruchsdiebstählen, ebenfalls im Stadtteil Höchst, zugeordnet und sichergestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell