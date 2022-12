Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Betrunkene Autofahrerin - Glätteunfall

Coesfeld (ots)

Aufgrund von Straßenglätte ist eine 42-jährige Nottulnerin in der Nacht zum Montag (19.12.) gegen 3 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Die Nottulnerin befuhr die Appelhülsener Straße in Richtung AS Nottuln, als sie aufgrund von Glätte mit dem Auto in den Straßengraben geriet. Als das Polizeiteam am Auto ankam, kam zeitgleich dort auch der Fahrzeughalter an. Dieser gab an, dass das Auto von seiner Freundin gefahren wurde. Diese befand sich nicht an der Unfallstelle. Die Nottulnerin konnte später von den eingesetzten Polizeibeamten in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden. Sie stellten einen schwankenden Gang und Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest. Die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests war vor Ort nicht möglich. Auf der Polizeiwache entnahm eine Ärztin der Nottulnerin eine Blutprobe. Ihr wurde die Weiterfahrt bis zu abschließenden Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell