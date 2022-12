Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 18.12.2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter über eine Nebeneingangstür ins Innere eines Schulgebäudes auf der Straße "Am Wietkamp" in Coesfeld ein. Hierzu zerstörten sie die Glasfront einer Tür, vermutlich mit einem Feuerwerkskörper (Böller). Im Inneren der Schule durchwühlten sie sämtliche Schränke und lösten den Hausalarm aus. Entwendet ...

mehr