Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Fahrschulen und Diebstahl eines Fahrschulautos

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag, 25.10.2022, stiegen Einbrecher in Fahrschulen in der Straße Zingel sowie in der Goslarschen Straße ein. In einem Fall wurde ein Fahrschulwagen gestohlen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich der Einbruch in der Zingel zwischen 19:30 Uhr gestern Abend und 05:40 Uhr heute Morgen. Durch gewaltsames Einwirken auf eine rückwärtig gelegene Tür gelangten die Täter in die Fahrschule. Im Inneren brachen sie bei der Suche nach Diebesgut mehrere Schränke und Schubladen auf. Entwendet wurde ein niedriger dreistelliger Geldbetrag.

Zu der Tat in der Goslarschen Straße kam es nach vorliegenden Erkenntnissen gegen 04:00 Uhr. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt in die betroffenen Räume. Hier fiel ihnen ein Fahrzeugschlüssel in die Hände, mit dem sie anschließend einen weißen, acht Monate alten VW T-Roc entwendeten, der vor der Tür stand. An dem Fahrzeug befindet sich eine schwarz-gelbe Aufschrift der geschädigten Fahrschule.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist wahrscheinlich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten, den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell