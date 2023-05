Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 14.05.2023

Diepholz

Moorbrand Am späten Samstagabend, 13.05.2023, gegen 23:30 Uhr, kam es in Diepholz an der Straße Am Heeder Moor zum Brand einer Moorfläche von ca. 500 m x 500 m. Dieser konnte durch die Feuerwehr Diepholz abgelöscht werden und so ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Zur Brandursache und die Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr und der Polizei z. Zt. keine Angaben gemacht werden.

Tankbetrug in Barnstorf mit anschließendem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Twistringen

Nach vorangegangenem Tankbetrug in Barnstorf wird der flüchtige Pkw durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Syke auf der B51 in Twistringen angehalten und kontrolliert. Hierbei können die Personalien des Beschuldigten festgestellt werden. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wird durch die Beamten ebenfalls festgestellt, dass der 35-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wird bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

Trunkenheit im Verkehr in Bruchhausen-Vilsen

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Syke wird ein Pkw in der Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass der 31-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,39 Promille. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt und es wird zwecks Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt.

