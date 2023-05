Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Bodenverunreinigung und unerlaubter Umgang mit Abfällen - Twistringen und Diepholz, Verkehrsunfallfluchten ---

Diepholz (ots)

Bassum - Bodenverunreinigung und unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am Mittwochmittag erhielt die Polizei Kenntnis von vermutlich umweltrechtlichen Verstößen eines Entsorgungsunternehmens in Kätingen. Die erste Überprüfung ergab, das Wasser aus einem Löschteich in ein Güllefass gepumpt wurde, um dann auf der gegenüberliegenden Seite des Firmengeländes in einer Grube (50x50 Meter) entsorgt zu werden. Dieser Vorgang wurde von der Polizei mit sofortiger Wirkung untersagt. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde ein unabhängiges Institut mit Probenentnahmen beauftragt. Die untere Wasserbehörde des Landkreises erhielt ebenfalls Kenntnis. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bodenverunreinigung und des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

Martfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Martfeld eine Person bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin geriet auf regennasser Fahrbahn, in einer scharfen Rechtskurve, in den Gegenverkehr. Dort kollidiert sie mit dem Pkw eines 58-jährigen Martfelders. Die 24-Jährige wurde durch den Zusammenstoß zum Glück nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag gegen 14:50 Uhr beabsichtigte ein 67-jährige Harpstedterin mit ihrem Pkw von der Bundesstraße 51 in die Westerstraße abzubiegen. Der dahinter befindliche Lkw erkannte die Situation zu spät und touchiert den Pkw der Harpstedterin. Der Lkw-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Stüvenstraße ist ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Ein auf dem Parkstreifen abgestellter Opel-Corsa wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 14.00 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Hüde - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in die "Bar dü Mar" in Hüde, Zum Fischereihafen, eingebrochen. Eine Glastür wurde zerstört, Kühlschränke und der Lagerraum geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell