POL-DH: Drebber - Seitenscheibe eingeschlagen; Lembruch/Diepholz - Fahrten unter Alkoholeinfluss; Syke - Verkehrsunfallflucht

Drebber - Seitenscheibe eingeschlagen

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 06.15 Uhr, die Seitenscheibe eines an der Schulstraße geparkten Hyundai eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine Tasche entwendet, die später wenige Meter vom Tatort entfernt wieder aufgefunden wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz, Tel.: 05441/971-0, in Verbindung zu setzen.

Lembruch und Diepholz - Fahrten unter Alkoholeinfluss

Lembruch - Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr, stellte eine Polizeistreife auf der Großen Straße einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus Lembruch fest, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 35 -jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Ähnlich erging es einer 33-jährigen Diepholzerin, die am gestrigen Dienstag gegen 16.40 Uhr auf der Straße Postdamm durch eine Polizeistreife kontrolliert wurde. Ihr Atemalkoholwert lag bei 1,47 Promille. Der Führerschein der 33-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt und auch sie musste eine Blutprobe abgeben.

Syke-Gödestorf - Verkehrsunfallflucht

Auf der Gödestorfer Straße ist am Dienstag gegen 10:15 Uhr ein 57-jähriger Toyota-Fahrer nach einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einem Verkehrsschild kollidiert. Trotzdem verließ er die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge teilte den Vorfall der Polizei mit, so dass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Gegen diesen wird nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Ein 64-jähriger Twistringer ist am Dienstag um kurz nach 18:00 Uhr mit seinem Mercedes nach rechts von der Straße "Am Kreuzberg" abgekommen und ist mit einem, am rechten Fahrbahnrand abgestellten, Anhänger zusammengestoßen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verursacher konnte anhand einer zurückverfolgbaren Betriebsstoffspur kurze Zeit später durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift ermittelt und angetroffen werden. Dort wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Abschließend folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

