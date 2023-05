Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz-Aschen - Brand einer Lagerhalle

Hoher Sachschaden ---

Diepholz (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Donnerstag gegen 03.15 Uhr eine Scheune in Aschen, Wraggerei, in Brand. Ein Verkehrsteilnehmer meldete um kurz nach 3 Uhr starke Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, stand der Dachstuhl der Scheune (20x50 Meter) bereits in Vollbrand. Die als Lagerhalle für Arbeitsgeräte und Möbel dienende Scheune brannte völlig nieder. Auch eine Werkstatt ist in der Scheune untergebracht.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen mehrere hunderttausend Euro. Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt und mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen.

