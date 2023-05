Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.05.2023

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfall Gegen 07:40 Uhr am gestrigen Freitagmorgen, 12.05.2023, kam es Diepholz in der Straße Am Klöverkamp in Höhe Hausnummer 17 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem PKW. Hier beabsichtigte die15-jährige E-Scooter-Fahrerin vom Grundstück auf die Straße aufzufahren. Dabei übersah sie einen 35-jährigen Mann aus Diepholz mit seinem PKW, der die Straße Am Klöverkamp in Rtg. Vossen Reitweg befährt. In Höhe der Grundstücksausfahrt kommt es zum Zusammenstoß, wodurch die E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde.

PK Syke

Syke- Verkehrsunfall In der Nacht zu Freitag, den 12.05.2023 gegen 02:30 Uhr, befährt ein 34- jähriger Syker die Nienburger Straße stadtauswärts, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn läuft. Diesem weicht der 34-jährige aus und kollidiert mit dem am Fahrbahnrand stehenden Pkw eines 29-jährigen Sykers. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Schaden von ca. 5.500EUR. Der 34- jährige ist vorsorglich in das Krankenhaus verbracht worden.

Syke- Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist am Freitag, den 12.05.2023 gegen 13:55 Uhr, auf der Sudweyher Straße, Ecke Im Sande gekommen. Ein 35- jähriger Syker beabsichtigt von der Straße "Im Sande" auf die Sudweyher Straße einzubiegen. Dabei übersieht er den von linkskommenden vorfahrtberechtigten Pkw des 59- jährigen Sykers. Dieser wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 9.000EUR.

PK Weyhe

Diebstahl einer größeren Anzahl von Leergutfässern in 28844 Weyhe

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten bislang unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Getränkehändlers an der Erichshofer Straße und erbeuteten mindestens 100 Leergutfässer. Die Ladetätigkeiten dürften durchaus einige Zeit in Anspruch genommen haben und könnten daher möglicherwiese durch Zeugen beobachtet worden sein. Der Abtransport erfolgte mindestens durch einen Transporter und nicht über das offizielle Zufahrtstor des Betriebes. Der geschätzte Wert der erlangten Fässer wird mit über 3000 Euro angegeben. Entsprechende Hinweise bitte an die Polizei Weyhe unter 0421-80660.

PI Diepholz, Jaschek POK, WDL

