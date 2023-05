Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Diebstahl eines Krankenfahrstuhles - Diepholz, Polizei sucht Zeugen - Twistringen, Fahrerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Diebstahl

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr einen Krankenfahrstuhl entwendet. Der 70-jährige Besitzer hatte den Fahrstuhl am Haus in der Blumenstraße abgestellt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Rehden - Verkehrsunfall

Der Pkw einer 35-jährigen Fahrerin war nach einem Unfall mit einem Bus nicht mehr fahrbereit. Der 58-jährige Busfahrer hatte an der Kreuzung Schulstraße / Schillerstraße die Kurve geschnitten und war mit dem Pkw der 35-Jährigen kollidiert. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 6500 Euro.

Diepholz - Zeugen gesucht

Die Polizei Diepholz sucht Zeugen, die am Sonntag, 30.04.23 gegen 19.30 Uhr, im Bereich der Steinstraße drei junge Männer mit einem auffällig großen Fernseher gesehen haben. Die drei Männer hatten zuvor eine 49-jährige Frau verfolgt und sie an ihrer Wohnungstür in die Wohnung gedrängt. Die Frau konnte sich befreien und im Bad einschließen. Nach kurzer Zeit und nachdem Ruhe eingekehrt war, verließ sie das Bad wieder und stellte den Diebstahl fest. Die drei Unbekannten, im Alter von etwa 20 Jahren, müssen den Fernseher (50 Zoll) abmontiert und zu Fuß über die Straße abtransportiert haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Transport beobachtet haben, oder sonst Hinweise geben können, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Sulingen - Kind leicht verletzt

Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr wollte eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw von einer Grundstückseinfahrt in Sulingen, Lange Straße, auf die Fahrbahn auffahren. Dabei übersah sie jedoch das dort mit seinem Fahrrad fahrende 13-jährige Kind. Es kommt zum Zusammenstoß, das Kind stürzt auf den Gehweg und verletzt sich dabei leicht. Am Pkw und am Fahrrad entsteht ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro.

Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag gegen 19.40 Uhr fiel im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung ein 37-jährige Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 214 im Bereich Sulingen auf. Als die Polizei ihn kontrollierte, wurde neben dem Geschwindigkeitsverstoß auch noch Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,53 Promille. Eine Blutprobe wurde von dem 37-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bassum - Verkehrsunfälle

An der Kreuzung B 51 / Bremer Straße übersah gestern gegen 18.15 Uhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen den Gegenverkehr und es kam zum Unfall. Die 38-Jährige wollte von der B 51 nach links in die Bremer Straße abbiegen. Sie kollidierte mit dem Pkw eines 53-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall wurde noch ein weiterer Pkw leicht beschädigt. Die 38-Jährige erlitt leicht Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt rund 10000 Euro.

Gegen 15.50 Uhr erlitt ein 18-jähriger Pkw-Fahrer vermutlich einen Schwächeanfall, geriet dadurch auf der B 51 in Höhe Klenkenborstel nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Der 18-Jährige stand unter Schock und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 4200 Euro.

Twistringen - Fahrerin schwer verletzt

Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin wurde gestern gegen 07.20 Uhr auf der L 342 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie befuhr die L 324 in Richtung Vechta, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn geriet, gegen einen Baum prallte und im Seitenraum zum Stehen kam. Der Rettungsdienst versorgte die Fahrerin und brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Schaden beträgt rund 5500 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Auffahrunfall

Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin hielt gestern gegen 07.30 Uhr in Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße, vor einem Fußgängerüberweg. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw der 44-Jährigen auf. Beide Fahrer werden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell