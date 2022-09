POL-GI: Betrüger lassen nicht nach + Nach Diebstahl von Energy-Drinks zwei Männer festgenommen + Blitz für Kids in Staufenberg + Radfahrerin nach Unfall schwerverletzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 09.09.2022:

Gießen: Bier und Werkzeug weg

Aus einem geparkten Peugeot Boxer entwendeten Diebe zwischen 14 Uhr am Mittwoch, 7. September, und 8 Uhr am Donnerstag Dosenbier, einen Werkzeugkoffer und weiteres Werkzeug im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Dafür hebelten sie zunächst ein Fenster des weißen Fahrzeugs auf und gelangten so in den Innenraum. Die Schadenshöhe am Fahrzeug steht noch nicht fest, die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Buseck- Großen-Buseck: Tür in Kirche aufgebrochen

Unbekannte nutzten in der Bismarckstraße brachiale Gewalt, um die Tür zu einem Nebenraum in der Kirche aufzubrechen. Bei der anschließenden Raumdurchsuchung fanden sie offenbar nichts Brauchbares und flüchteten somit ohne Beute. Der versuchte Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 7. September, 20 Uhr, und Donnerstag, 18.45 Uhr. Die Kriminalpolizei Gießen bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Schmierereien an Schule

Mehrere Hausfassaden einer Schule im Alter Steinbacher Weg beschmierten Unbekannte mit Schriftzügen. Zwischen 23 Uhr am Donnerstag, 8. September, und 6.30 Uhr am Freitag entstanden dadurch Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Landkreis: Betrüger lassen nicht nach

Die Polizei bittet weiterhin darum, mit Nachbarn, Freunden und Verwandten über die gängigsten Betrugsmaschen zu reden und diese bekannter zu machen. Allein am Donnerstag, 8. September, erhielt die Polizei etliche Hinweise zu betrügerischen Anrufen und Nachrichten, bei denen die Betrüger die Maschen "Schockanrufer", "Falscher Polizeibeamter", "Europol-Mitarbeiter", "Gewinnversprechen" und "Whatsapp-Trick" nutzten. Nach bisherigen Kenntnisstand verlief in einem Fall die Masche "Whatsapp" erfolgreich: Betrüger gaben sich dabei als die Tochter mit neuer Handynummer aus und baten nach einigen ausgetauschten Nachrichten um die Überweisung von knapp 2.000 Euro. Im Glauben, der eigenen Tochter aus der Klemme zu helfen, überwies die angeschriebene Mutter das Geld. Zudem fiel ein Mann auf Betrüger herein, die ihm vorgaukelten, 35.000 Euro gewonnen zu haben. Um den Betrag ausgezahlt zu bekommen, forderten sie ihn auf, 1.000 Euro in Form von Bezahlkarten-Codes zu übermitteln. Dieser Aufforderung kam er nach. Eine Auszahlung an ihn blieb aber aus.

Gießen: Nach Diebstahl von Energy-Drinks zwei Männer festgenommen - Komplize noch flüchtig

Drei Männer versuchten Mittwochfrüh eine Palette Energy-Getränke im Wert von 50 Euro zu stehlen. Gegen 18.15 Uhr betrat das Trio zunächst einen Einkaufsmarkt in der Grünberger Straße und verstaute die Dosen in Taschen. Ein Angestellter sprach die Männer an und nahm ihnen die Taschen ab. Anschließend verließen sie das Geschäft und gingen in den nebenanliegenden Getränkemarkt, worauf der Angestellte die dortigen Mitarbeiter über das Diebes-Trio informierte. Als ein Angestellter aus dem Getränkemarkt das Trio des Marktes verweisen wollte, griff ihn ein 22-Jähriger Dieb an. Er beleidigte, bespuckte und schlug ihn. Sein Komplize nutzte die Gelegenheit und flüchtete mit einer Palette Energy-Getränke. Bei seiner Flucht warf er diese Palette im Eingangsbereich gegen einen 41-jährigen Kunden und konnte unerkannt letztendlich entkommen. Nachdem der 22-Jährige aus dem Laden verbracht worden war, warf er mit Steinen gegen Mitarbeiter und einen PKW. Er traf eine 16-Jährige, die leichte Schmerzen verspürte. An dem PKW entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden. Passanten hielten den Steinewerfer bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Polizei nahm ihn und einen zweiten Komplizen, einen 18-Jährigen, fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden Festgenommenen, einen Algerier und einen Matrokkaner, wieder.

Beschreibung des flüchtigen Komplizen: Der Unbekannte trug eine Bluejeans und einen roten Pulli

Hinweise zu dem flüchtigen Komplizen erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Radfahrer und Autofahrer kontrolliert

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen kontrollierten am Donnerstag im Erdkauter Weg und Schiffenberger Weg die Regeltreue der vorbeifahrenden Radfahrer und Autofahrer. Zwischen 12.30 und 15.30 Uhr stoppten sie 17 Radfahrer und 19 Autofahrer. Insgesamt beanstandeten die Experten 21 Fahrer bzw. Fahrzeuge. Die überwiegende Anzahl der Fahrer verstießen gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung (Zeichen 209) und müssen ein Verwarnungsgeld zahlen.

Gießen: E-Bike-Fahrer berauscht unterwegs

Eine Polizeistreife stoppte Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr in der Grünberger Straße einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Er war dort in Schlangenlinien unterwegs. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest bei dem 28-Jährigen reagierte positiv auf Kokain und THC. Zudem fanden die Ordnungshüter bei ihm eine geringe Menge an Marihuana. Nach einer Blutentnahme durfte der Biker die Polizeiwache wieder verlassen.

Staufenberg: Grundschüler im Einsatz für mehr Verkehrssicherheit - Blitz für Kids in Staufenberg

Mit der Aktion Blitz für Kids warben am Mittwochmorgen (07. September) Viertklässler aus Staufenberg auf ihrem Schulweg für mehr Rücksicht im Straßenverkehr.

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen maßen die Geschwindigkeiten vorbeifahrender Autos und hielten sie an. Fuhren sie vorschriftsmäßig, übergaben die Kinder eine "grüne Karte" und bedankten sich für das vorbildliche Verhalten. Rasern händigten sie eine "gelbe Karte" aus, wiesen auf die Gefahren für zu schnelles Fahren hin und forderten dazu auf, künftig die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten.

Die angehaltenen Autofahrerinnen und Autofahrer zeigten sich beeindruckt aus einem Kindermund den Appell zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu hören - authentischer kann man nicht für Rücksicht auf Schulwegen werben. Den Kindern machte es sichtlich Spaß für kurze Zeit in die Rolle eines echten Polizisten zu schlüpfen.

Insgesamt fuhren 27 Fahrzeuge durch die Messstelle vor der Schule. Lediglich vier Autos waren in der 50-er Zone zu schnell. Allerdings waren sie im Toleranzbereich (52 - 54 km/h), so dass die Fahrerinnen und Fahrer nicht gebührenpflichtig verwarnt werden mussten.

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Staufenberg Peter Gefeller und die Schulleiterin der Goetheschule ließen es sich nicht nehmen, die Werbeaktion für mehr Verkehrssicherheit in den Vormittagsstunden zu begleiten.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrerin nach Unfall schwerverletzt

Eine Schwerverletzte und 7.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles an der Kreuzung Nordanlage/Dammstraße. Am Mittwochabend war ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Audi auf der Nordanlage von der Marburger Straße in Richtung Neustädter Tor unterwegs und hielt an einer roten Ampel zur Dammstraße an. Die Ampel schaltete sich aufgrund der Nachtzeit (21.00 Uhr) aus und der Audifahrer wollte nach links abbiegen. Dabei erfasste er eine 36-jährige Bikerin auf ihrem Rennrad, die auf der Nordanlage in Richtung Marburger Straße unterwegs war. Die Radfahrerin fiel zu Boden und blieb dort verletzt liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Golf touchiert

In der Reichenberger Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Golf und fuhr anschließend davon. Der graue Kompaktwagen stand dort am Freitag (02. September) zwischen 21.30 und 12.15 Uhr. Der Schaden am Außenspiegel wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler

1.000 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, nach dem ein Unbekannter gegen die Stoßstange des Fahrzeuges in dem Parkhaus der Galerie Neustädter Tor (Ebene1) stieß. Der weiße 116d stand dort am Donnerstag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

