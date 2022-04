Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Portemonnaie entwendet

Borken (ots)

Unbemerkt haben Diebe am Donnerstag in Borken eine Geldbörse an sich gebracht. Die Geschädigte hatte gegen 09.00 Uhr einen Einkauf in einem Geschäft im Kuhm-Center an der Straße Wilbecke bezahlt. Danach hatte sie ihre Geldbörse in ihren Einkaufswagen gelegt. Als die Frau kurz darauf ihre Ware einpacken wollte, fehlte das Portemonnaie samt Bargeld und Papieren. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

