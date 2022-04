Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto unterschlagen

Bocholt (ots)

Von einer Probefahrt nicht mehr zurückgekehrt ist am Donnerstag in Bocholt ein vermeintlicher Autokäufer. Der Mann hatte in einem Autohaus vorgegeben, dort ein Fahrzeug erwerben zu wollen. Bei dem betroffenen Wagen handelt es sich um einen Pkw vom Typ Volvo V90 in Grau metallic. An dem Fahrzeug waren zum Zeitpunkt der Probefahrt gegen 12.00 Uhr rote BOH-Kennzeichen angebracht. Zum Fahrer liegt folgende Beschreibung vor: 1,85 bis 1,90 Meter groß, normale Figur, kurze Haare, dunkler Teint, bekleidet mit einer blauen Jacke und eine Jeans. Der Mann trug eine Maske. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

