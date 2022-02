Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Mercedes-Airbags lösen aus

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall in der Oberndorfer Straße kam es am Dienstagabend auf Höhe des "Oelewegles" zu einem heftigen Unfall, bei dem die Airbags eines Mercedes auslösten. Verletzt wurde aber niemand. Ein 18-Jähriger in einem Mercedes-Coupé kam gegen 20 Uhr aus der Nebenstraße und wollte auf die Oberndorfer Straße einbiegen. Hierbei stieß er mit dem VW Golf einer 52-Jährigen zusammen, die Vorfahrt hatte und zwar noch bremste, den Mercedes aber an der Front erfasste. Bei dem Unfall entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro. Wegen des Unfalls kam es auf der B462 auch zu Behinderungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell