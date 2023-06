LPI-SLF: Auto mit falschen Kennzeichen unterwegs

Ranis (ots) - Am gestrigen Tage gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in eine Autowerkstatt in Ranis gemeldet. In der Zeit vom 20.06.2023, 22:15 Uhr bis zum 21.06.2023, 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Firmengelände und drangen gewaltsam in ein Gebäude ein. Dort stahlen sie einen Tresor mit darin befindlichen Bargeld (mehrere Tausend Euro). Vermutlich zum Transport des Tresores wurde ein auf dem ...

mehr