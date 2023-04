Polizeidirektion Lübeck

Ampel von betrunkenem Autofahrer beschädigt

Am Samstagmorgen (01.04.) kollidierte ein 51-jähriger Renaultfahrer mit einem Ampelmast an der Kreuzung Elisabethstraße und Weidestraße in Eutin. Der Unfallverursacher, der allein mit seinem Pkw unterwegs war, blieb unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der in Niedersachsen lebende Mann morgens gegen halb fünf zunächst die Elisabethstraße in Richtung Weidestraße. Beim Rechtsabbiegen in die Weidestraße kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den auf der linken Straßenseite stehenden Ampelmast. Seine Fahrt führte ihn weiter über den Gehweg der Weidestraße und endete schließlich auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten des Polizeireviers Eutin Atemalkohol wahr. Der Autofahrer, der bei dem Aufprall nicht verletzt wurde, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Da der Mann aber starke Ausfallerscheinungen aufgrund seines vorangegangenen Alkoholgenusses hatte, musste er die Streifenbeamten zur Blutprobe begleiten. Der Führerschein wurde sichergestellt. Dem Tatverdächtigen, der sich während der polizeilichen Maßnahmen einsichtig zeigte, ist es nun nicht mehr erlaubt, führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu führen.

An dem Renault und der Ampel entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Der Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

