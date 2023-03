Lübeck (ots) - Am Mittwoch (29.03.) ereignete sich in der Kanalstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Eine 69 Jahre alte Lübeckerin erlitt leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Gegen 12:50 Uhr befuhr eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec den Radweg der Kanalstraße in Fahrtrichtung Hubbrücke. In Höhe des ...

mehr