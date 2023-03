Lübeck (ots) - Am Mittwoch (29.03.) kam es an der Kreuzung Moislinger Allee und Buntekuhweg in Lübeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 13-jährigen Fußgänger und einem weißen VW-Caddy. Der Junge wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten Ermittlungen wollte der Schüler gegen 16:00 Uhr ...

