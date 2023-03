Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Fahrzeugkontrollen in Lübeck St. Jürgen

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.03.) führten die Beamtinnen und Beamten des 4. Polizeireviers eine stationäre Verkehrskontrolle in der Geniner Straße durch, um schwerpunktmäßig die verbotene Nutzung elektronischer Geräte zu überprüfen. In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr fuhren ungefähr 250 PKW durch die Kontrollstelle in Fahrtrichtung Innenstadt.

Bei der überwiegenden Anzahl der Verkehrsteilnehmenden waren keinerlei Beanstandungen festzustellen. Durch entsprechende Vorposten, die den fließenden Verkehr verdeckt beobachteten, wurden jedoch drei Fahrer beobachtet, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Aus diesem Grund wird ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro erhoben. Fünf Verkehrsteilnehmende gerieten ins Visier der Polizei, weil sie verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten. Sie erwartet, neben einem Bußgeld von 100 Euro, ein Punkt in Flensburg.

In weiteren fünf Fällen stellten die Beamten einen sogenannten Kontrollbericht aus, da die Fahrzeugführenden entweder den Führerschein oder den Fahrzeugschein nicht mitführten. Diese haben nun Gelegenheit, die Dokumente innerhalb von zehn Tagen bei einer Polizeidienststelle vorzuzeigen.

Erfreulich ist, dass die Kontrollierten allesamt fahrtüchtig waren.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell