Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brandlegung durch einen Unbekannten

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Sonntagmorgen (05.03.2023) gegen 04.00 Uhr an zwei Wohnobjekten Feuer zu legen. Zunächst steckte er Zeitungspapier in das Metallgitter eines Balkons einer Erdgeschosswohnung in der Jakobstraße und versuchte, diesen so in Brand zu setzen. Glücklicherweise wurde das Feuer durch unbekannte Passanten gelöscht. In der Folge begab sich der Täter in die Weberstraße und setzte an einem dortigen Mehrfamilienhaus einen mit Müll gefüllten Gelben Sack in Brand. Auch dieser wurde durch unbekannte Passanten gelöscht, weshalb ein größeres Brandausmaß verhindert wurde. In beiden Fällen hat die Feuerwehr die Nachlöscharbeiten übernommen. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu einem größeren Brandgeschehen gekommen wäre. Außer kleineren oberflächlichen Rußantragungen entstand kein Schaden. Zu dem Täter liegen derzeit keinerlei Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummmer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell