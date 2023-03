Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

13-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt- Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (29.03.) kam es an der Kreuzung Moislinger Allee und Buntekuhweg in Lübeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 13-jährigen Fußgänger und einem weißen VW-Caddy. Der Junge wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen wollte der Schüler gegen 16:00 Uhr die Fahrbahn der Moislinger Allee an der dortigen Ampelanlage von Moisling kommend in Richtung Buntekuhweg überqueren. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampel für Fußgänger bereits rot und sprang für den Fahrzeugverkehr auf grün um.

Der 62-Jährige Fahrer eines VW-Caddy, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten von zwei vorhanden Fahrstreifen befand, fuhr los, als plötzlich der Junge vor seinem Pkw auftauchte und durch diesen erfasst wurde. Anwesende Verkehrsteilnehmer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter um das verletzte Kind, dass bei Bewusstsein war. Dieses wurde im Anschluss zu weiteren Untersuchungen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Fahrer gab an, dass seine Sicht nach links durch einen weißen Kastenwagen blockiert war und er daher den 13-Jährigen nicht habe sehen können. Der Autofahrer blieb unverletzt und konnte mit seinem noch fahrbereiten VW die Unfallstelle verlassen.

Das Polizeistation Buntekuh hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer des weißen Kastenwagens, vermutlich ein Ford Transit mit Lübecker Kennzeichen, gesucht, der zum Unfallzeitpunkt auf der linken Spur vor der Ampel gehalten hatte. Dieser Zeuge, sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle unter der Rufnummer 0451-31701000 oder per E-Mail an Buntekuh.PSt@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell