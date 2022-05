Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Kirchlotheim - Vandalismus in Kirche, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in der Kirche in Kirchlotheim randaliert. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die unbekannten Täter begaben sich in die unverschlossene Kirche. Dort warfen sie in einem Vorraum die dort ausgelegten Flyer umher, warfen außerdem einen Kerzenständer und einen Desinfektionsspender um. Im Kirchenraum warfen sie eine Blumenvase zu Boden und einen Holzstuhl durch den Raum. Die Unbekannten öffneten außerdem einen Holzkasten und konnten so die Kirchenglocken einschalten. Das Läuten der Glocken wurde gegen 03.15 Uhr von Zeugen gehört.

Die Polizeistation Korbach hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell