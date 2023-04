Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Schlutup

24-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck /

Am späten Sonntagnachmittag (02.04.2023) kam es auf der Bundesstraße 104 in Lübeck Schlutup zu einem Unfall eines Motorradfahrers. Der 24-jährige Kradfahrer kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Kurz nach 16:30 Uhr des Sonntagnachmittags waren zwei 24- und 25-jährige Lübecker mit ihren Krädern auf der Bundesstraße 104 von Lübeck aus in Richtung Mecklenburg unterwegs. Zunächst fuhr der 25-Jährige vorn, dann überholte der Jüngere seinen Begleiter und fuhr auf eine leichte Linkskurve zu.

In dieser Kurve kam der 24-Jährige Fahrer einer Ducati nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den Graben und stieß dort mit einem Wildzaun zusammen, ehe er stürzte. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb.

Sein Begleiter und weitere Ersthelfer wurden durch einen Seelsorger betreut, ebenso die Angehörigen des verunfallten Motorradfahrers. Dieser wurde in die Rechtsmedizin gebracht. An seinem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro. Das Krad wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B104 bis 19:00 Uhr voll gesperrt.

