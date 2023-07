Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Rauch im Hochhaus - Feuerwehr findet Ursache

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 30. Juli 2023, 02:30 Uhr, Wohnhochhaus Fürstenberger Straße, Hassels

Angebranntes Essen verursachte einen umfangreichen Einsatz der Feuerwehr. Gegen 2:30 meldeten Anwohner eines Hochhauses in Hassels eine unklare Verrauchung ihrer Wohnungen. Als Ursache fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr dann angebranntes Essen in einer der unteren Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Rauchaustritt aus den innenliegenden Lüftungsschächten in einem Wohnhochhaus an der Fürstenberger Straße in Hassels. Gegen 2:30 meldeten sich Anrufer aus dem Gebäude bei der Leitstelle der Feuerwehr und schilderten die Situation. Wegen der unklaren Beschreibung wurden umgehend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu dem 16 geschossigen Gebäude entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Verrauchung in den oberen Etagen. Nach umfangreicher Suche wurde in einer tiefergelegenen Wohnung die Ursache gefunden, auf dem Herd waren Essensreste sowie Gegenstände verbrannt. Offensichtlich hatten die Bewohner den Brand bemerkt und versucht, die Flammen selbst zu löschen. Durch Lüftungsschächte breitete sich der entstandene Rauch in den darüber liegenden Wohnungen aus. Feuerwehrkräfte löschten den Brand endgültig, anschließend kontrollierten sie mehrere Wohnungen und lüfteten diese.

Für den Zeitraum der Arbeiten wurden Anwohner aus dem Hause geführt und in einem Bus der Feuerwehr untergebracht. Die Bewohner der betroffenen Brandwohnung wurden vom Rettungsdienst untersucht, benötigten aber keine weitere medizinische Versorgung. Der Einsatz konnte nach rund 1 Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell