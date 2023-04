POL-PDPS: Warnung vor Trickdieben nach dem Supermarkteinkauf

Dahn (ots) - Zwischen dem 31.März und dem 11. April versuchten unbekannte Täter ein Seitenfenster des Kiosks in der Schloßstraße aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der angerichtete Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps ...

mehr