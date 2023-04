Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens - Zwei Tatverdächtige eines Raubdeliktes ermittelt - Beweismittel sprechen für weitere Straftaten

Pirmasens (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend wurde eine größere Personengruppe an den Schlosstreppen in Pirmasens einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass einer der jungen Männer eine auffällige Jacke trug, die möglicherweise Beute einer schweren räuberischen Erpressung von Ende März 2023 war.

In der Jacke konnte ein weiterer Gegenstand aufgefunden werden, welcher mutmaßlich einer weiteren Straftat zugeordnet werden kann.

Aufgrund der vor Ort von der Polizei erlangten Erkenntnisse wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken vom zuständigen Amtsgericht richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung von zwei Tatverdächtigen erwirkt.

Bei beiden Wohnungsdurchsuchungen konnten Beweismittel, die möglicherweise aus weiteren Straftaten stammen, sichergestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen sind 16 und 19 Jahre alt. Gegen den 19-jährigen Heranwachsenden wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen und dieser in eine Jugendstrafanstalt verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell