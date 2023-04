Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto mit Fußtritt in der Blocksbergstraße beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, um 07:30 Uhr, wurde die Besitzerin eines Hyundai I10 durch ein lautes Geräusch geweckt. Eine männliche Person hatte wohl gerade gegen die Stoßstange ihres Autos getreten, wobei die Stoßstange beschädigt wurde. Die Frau rief den Mann an, der lediglich mit einem unverständlichen Geschrei reagierte und sich in Richtung Kronenstraße entfernte. Aufgrund der Reaktion vermutet die Frau, dass der junge Mann, 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,70m groß, dunkle Jogginghose und schlammfarbe-ner Hoodie mit Kapuze im Gesicht, wohl unter Drogeneinfluss stand. Die Schadens-höhe beträgt circa 600 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell