POL-PDPS: Versuchter Einbruch in das Naturfreundehaus "In der Horbach"

Pirmasens (ots) - Am 15.04.2023 gegen 21:00 Uhr wurde in der Schäferstraße in Pirmasens ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten Hinweise erlangt werden, dass der Fahrer unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stehen könnte. Dies wurde mittels Vortest bestätigt. Der junge Mann stand unter dem Einfluss von THC. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pips ...

