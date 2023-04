POL-PDPS: Autokennzeichen in der Joßstraße entwendet

Pirmasens (ots) - Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen versuchten unbekannte Täter, die Tür des Naturfreundehauses aufzuhebeln, was allerdings misslang. Es entstand ein Sachschaden an der Tür von geschätzten 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

