POL-MS: An Arbeitsstätte in Lengerich erstochen - Polizei nimmt 49-jährgen Tatverdächtigen fest

Münster (ots) - Aktuell rufen dreiste Betrüger vermehrt Münsteraner an. Sie geben sich am Telefon zunächst als Bankmitarbeiter aus und täuschen missbräuchliche Abbuchungen auf dem Konto vor. Dabei verwickeln sie die Angerufenen in ein Gespräch über persönliche Daten oder Bankdaten. Kurz darauf melden sich die Betrüger nochmals und geben sich als Polizisten ...

