POL-MS: Kreis Steinfurt, Sicherstellungen nach Diebstählen von Friedhöfen

Münster (ots) - Ein Autofahrer ist am Freitagabend (23.6., 23:21 Uhr) auf der Autobahn 43 bei Dülmen durch einen Baustellenbereich gerast. Eine Messung der Polizei Münster ergab, dass er mit 177 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Den Fahrer des Audi Q8 erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Zu ...

