POL-DN: Zwei Blutproben nach Verkehrsunfall

Jülich (ots) - In Jülich hat es am Dienstag (31.01.2023) im Kreuzungsbereich Breslauer Straße/Münchener Straße einen Unfall gegeben. Eine 60-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen 08:00 Uhr am Morgen befuhr ein 70-jähriger Mann aus Jülich die Münchner Straße in Fahrtrichtung Breslauer Straße. An der Kreuzung beabsichtigte der Jülicher nach links in die Breslauer Straße abzubiegen. Hierbei ...

mehr